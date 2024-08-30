物流の遅れなどで野菜の価格に影響を与える可能性が指摘されています。東京・葛飾区にある青果店。台風10号による物流の遅れなどで、野菜が品薄の状況だといいます。やませい食品・松丸雄一店長「きょうはオクラ、万能ねぎが品薄、レタスも」「九州産のものや雨がずっと降り続いている地区のものが多かった」また、この店では関東に降った雨の影響もあり、来週以降、野菜の質が下がり価格も上昇する可能性があるといいます。やませ