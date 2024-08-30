William Schomberg[ロンドン ３０日 ロイター] - イングランド銀行（英中央銀行）が３０日発表した７月の住宅ローン承認件数は６万１９８５件と、トラス元首相の「ミニ予算」発表で金利が急上昇した２０２２年９月以降で最多となった。住宅市場が上向いていることが改めて示された。ロイターがまとめた市場予想は６万０５００件だった。７月の住宅ローン融資額は２７億８６００万ポンド（３６億７０００万ドル）の純増。２２年