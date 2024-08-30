［北京３０日ロイター］ - 中国人民銀行（中央銀行）のデータによると、６月末時点の住宅ローン残高が一段と減少する一方、不動産開発ローンは増加した。６月末時点の個人向け住宅ローン残高は３７兆７９００億元（５兆３３００億ドル）で前年比２．１％減少。３月末の１．９％減だった。６月末時点の不動産開発業者向け融資残高は１３兆７７００億元で前年比２．８％増加。３月末の１．７％増から伸びが加速した。６月末