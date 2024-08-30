ボートレース福岡の「福岡ダービー第１８回ＢＯＡＴＢｏｙペラ坊ショップ杯」は２９日、３０日の開催が台風１０号接近による荒天のためレース中止。３１日に予選２日目が行われる。好素性の１４号機を手にした井上大輔（３８＝岡山）。注目の初日は５Ｒ、２コースからコンマ３１とスタートで後手に回って４着。後半１１Ｒは５コースから内隣の岡本猛のまくりに連動して２着。初日４、２着の船出としている。「伸びはいいのはい