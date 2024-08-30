◆ 9号ソロを放った28日の楽天戦に続き一撃！日本ハムの清宮幸太郎内野手（25）が30日、敵地・ベルーナドームでの西武戦に「3番・一塁」で先発出場。3回の第2打席に先制の10号3ランを放った。両軍無得点のまま迎えた3回表の第2打席、一死一、二塁の好機で西武の先発右腕・松本と対戦。1ストライク後の高め直球を振り抜いた打球は、右翼席に着弾する先制3ランとなった。28日の楽天戦（エスコンF）でも9号ソロを放っており2試