3回1死一、二塁の第2打席に高めの直球を右翼席に運んだ■西武 ー 日本ハム（30日・ベルーナドーム）日本ハムの清宮幸太郎内野手が30日、ベルーナドームで行われた西武戦に「3番・一塁」で先発出場。第2打席に2試合連発となる10号3ランを放った。これで3年連続3度目の2桁本塁打に到達した。初回1死二塁の好機で迎えた第1打席は初球を打ち上げて捕邪飛に倒れていた。しかし3回1死一、二塁の第2打席。松本の高めの145キロを振り抜