JR東海は、東海道新幹線の8月31日の運行について、三島ー名古屋間は終日運転を取りやめると発表しました。名古屋ー新大阪間は1時間当たり上下2本程度、こだま号が運行する予定です。東京ー三島間は、大雨の影響で運転を開始する見込みは今のところ立っておらず、天候や点検の結果次第では終日運転できない可能性もあるということです。最新の運行情報は、JR東海のホームページで確認できま