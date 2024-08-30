オリックス・宮城大弥投手が、中嶋聡監督にプレッシャー！？をかけた。２５日に２３歳の誕生日を迎え「直接言ったら、おこがましいので…」と間接的にプレゼントを要求してきたエース左腕。「（プレゼントが）ないので、まだちょっと募集中です（笑い）」とアピールした。３１日の楽天戦（楽天モバイル）に先発予定で、この日はブルペンで１６球。８月は４試合で１勝２敗（今季４勝８敗）だが、防御率１・８０と安定しており