米トレーディングカード大手のTopps（トップス）社は30日、米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平と長期的な独占契約を締結したことを公式サイトで発表した。今回の契約により、直筆サインカードや試合使用済みメモラビリアカードなど、大谷の活躍を記念するカードがアメリカや日本を含むグローバル市場に向けて展開されることになる。【動画あり】カッコいい…！大谷翔平との独占契約結んだTopps社が公開した動画大谷はこ