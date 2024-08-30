8月27日、東出昌大が自身のYouTubeで結婚を発表した。相手は元女優の松本花林。【写真】「一番杏ちゃんに似てる」再婚相手の元女優まだ記憶に新しいが、東出といえば'13年にNHK朝ドラ『ごちそうさん』で夫婦役を演じた杏と'15年に結婚。3人の子どもを授かったが、'20年に唐田えりかとの不倫が報じられ、同年に離婚。所属事務所との契約が解除となった後はフリーで活動している。'21年の冬ごろからは北関東の山奥で狩猟をしな