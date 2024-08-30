東京・国立市にある中央道・国立府中インターチェンジの入り口です。こちらのインターは大雨の影響で午後4時すぎから通行止めとなっています。入り口付近の一般道では徐々に渋滞もできています。NEXCO中日本によりますと、中央道の通行止めの区間は、上りが上野原インターチェンジから国立府中インターチェンジ、下りが国立府中インターチェンジから相模湖インターチェンジとなっています。また、東名高速でも厚木インターチェンジ