気象庁の３０日の発表によると、台風１０号は午後６時には愛媛県今治市付近を、時速約１５キロで東北東へ進んでいる。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。９月１日にかけて西日本を東へ進む見込みという。同庁では引き続き、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮に厳重に警戒するよう呼びかけた。西日本では、台風本体の発達した雨雲により、非常に激しい雨