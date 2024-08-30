厚生労働省厚生労働省が30日発表した2022年度の介護保険事業状況報告によると、介護サービスの利用者負担（1〜3割）を除いた給付費は前年度比0.8％増の10兆5100億円で、過去最高を更新した。高齢化が進み、介護保険制度が始まった00年度から増加が続く。22年度末時点での65歳以上の加入者は0.1％減の3585万人。死亡者数が新たな加入者数を上回り、制度開始以来初めて減った。介護や支援が必要だと認定を受けた人は0.7％増の694