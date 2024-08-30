自民党の甘利明前幹事長（麻生派）は、トランプ米政権時代に駐日大使を務めたハガティ氏ら共和党と民主党の上院議員らと面会し、総裁選への立候補を表明した小林鷹之前経済安保相の名前を挙げる場面があった。甘利氏は「小林鷹之議員、コバホークが総裁選に立候補表明をしたため全国を飛び回っており、きょうはどうしても出席できず、くれぐれも皆様によろしくと言い付かった」と伝えた上で、「彼がもし総理大臣になれたら、真っ先