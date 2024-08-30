◇プロ野球パ・リーグ西武-日本ハム(30日、ベルーナドーム)両チームのショートが好守備を見せました。まず好守備を見せたのは、日本ハムのショート・上川畑大悟選手。初回1アウト1、3塁と先制のピンチで、西武・佐藤龍世選手のレフトに抜けそうな打球を逆シングルで素早くつかむと、難しい体勢から2塁へジャンピングスロー。華麗な守備でダブルプレーに仕留めました。そして直後の2回には西武のショート・源田壮亮選手も躍動。淺