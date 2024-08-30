8月29日深夜、テレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』に藤本美貴が出演。夫である庄司智春（品川庄司）の夫婦喧嘩に対する考えを明かした。【関連】藤本美貴、庄司智春を“生涯の相手”に決めた理由とは？「自分のことを怒ってくれる人って…」番組では今回、“彼氏と喧嘩をしたことがなくて不安”だと語る女性の相談を受ける中で、藤本が「庄司さんは、喧嘩を“別れるための喧嘩じゃなければしていい”って言ってます」と、自身