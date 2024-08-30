JR東海は、台風10号による大雨の影響により、あす8月31日も東海道新幹線で計画運休を実施する。三島〜名古屋駅間は、大雨や強風の予報のため終日運転を取りやめる。東京〜三島駅間は、大雨の影響により現時点では運転ができる見込みが立っていない。天候や点検の結果次第では終日運転を取りやめる可能性もある。運転の可否は8月31日午前10時半頃に発表する。名古屋〜新大阪駅間は、各駅に停まる臨時「こだま号」を1時間あたり上下