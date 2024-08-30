台風10号の大雨の影響で、東名高速も一部区間で通行止めとなっています。30日午後4時過ぎ、厚木と御殿場の間の上下線で通行止めとなりました。中央道も一部区間で上下線で通行止めとなっていて、東京・名古屋を結ぶ2本の大動脈の一部が止まった形です。