東京国立博物館（東京都台東区）は３０日、文化功労者で現代美術家の横尾忠則さん（８８）から自作の絵画１０２点の寄贈を受けると発表した。同館の所蔵品は、先史時代から２０世紀初頭までのものが中心で、現代美術の絵画作品を収蔵するのは珍しい。寄贈されるのは、横尾さんが２０２１〜２３年に制作した大作シリーズ「寒山拾得（かんざんじっとく）」全点。中国・唐の詩僧、寒山と拾得をテーマにした絵画で、昨年９〜１２月