自民党の石破茂元幹事長は３０日、党総裁選で勝利した場合の派閥裏金事件への対応に関し、関係議員が政治資金収支報告書への不記載分を政治活動以外に使っていたことが明らかになれば、納税するよう求める考えを示した。首相官邸で記者団に語った。石破氏は裏金事件について「説明責任を果たすことが大事だ。真摯（しんし）に誠実に説明責任を果たすことによって、裏金と言われていたものが表の金になる」と指摘。「仮に政治活