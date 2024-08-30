パリ五輪バレーボール女子日本代表・石川真佑（２４）が２０２４〜２０２５年シーズンから加入したイタリア１部リーグ・セリエＡのノヴァーラでの練習風景が２９日、同クラブの公式ＳＮＳで公開された。日本語だけでなく、英語、イタリア語などで応援メッセージが多数届いている。石川は昨季、イタリアに初挑戦し、フィレンツェでプレーしたが、「さらにレベルアップしたいと思ったし、もっと高いレベルでプレーしたい気持ちが