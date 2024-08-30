台風10号の影響が出たのが、日本の大動脈、東海道新幹線。突然、29日の夜から運休が決まったのです。30日未明の東京駅では、新幹線の中で眠る人々の様子が。午後7時ごろ、駅の構内で「本日、東京駅から東海道新幹線は発車いたしません」と流れたアナウンス。さらに、新大阪方面に向かっていた東海道新幹線の車内では「このまま東京方面に戻る可能性もございます」と流れました。結局、始発駅の東京にまで戻ってくる事態となりまし