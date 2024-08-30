台風10号は九州から遠ざかりつつあります。熊本県内で線状降水帯が発生するおそれはなくなりましたが、引き続き強風や土砂災害などに注意してください。台風10号は29日、鹿児島県薩摩川内市付近に上陸した後、天草や島原半島を通過して午後11時頃、玉名市付近に上陸し、熊本県内をゆっくりとしたスピードで横断。30日未明には暴風域がなくなりました。 最大瞬間風速は29日午前、益城町で30.3メートルを観測しました