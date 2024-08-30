Balazs Koranyi[３０日 ロイター] - 欧州連合（ＥＵ）統計局が３０日発表した８月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）上昇率（速報値）は前年比２．２％と、３年ぶりの低水準まで鈍化した。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が９月に追加利下げに踏み切るとの観測が強まりそうだ。伸び率は市場予想通りに７月の２．６％から縮小した。変動の大きい食品とエネルギーコストを除いたコアインフレ率も予想通り２．９％から２．８％に鈍化。