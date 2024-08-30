Suzanne McGeeTom Westbrook[３０日 ロイター] - 日銀の利上げをきっかけに日経平均株価が１９８７年以来最大の急落に見舞われてから１カ月足らずで、主要市場のベンチマークは安値から立ち直った。だが７月下旬に記録した水準はまだ回復していない。これは一部のアクティブ運用上場投資信託（ＥＴＦ）にとっては朗報とみられると市場アナリストは指摘する。日本に特化したＥＴＦは数でも運用資産の規模においても指数連動型