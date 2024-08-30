「“未成年へのセクハラ犯”という烙印を消したい」と訴えた韓国女子フィギュアスケート選手の主張は通じなかった。【写真】イ・ヘイン、突然の大胆バニーコス大韓体育会スポーツ公正委員会は8月30日、イ・ヘイン（19）と韓国氷上競技連盟の双方に「イ・ヘインの再審議申請を棄却する」と伝えた。イ・ヘインは前日の29日、ソウル松坡区（ソンパグ）のオリンピック会館で行われた大韓体育会スポーツ公正委員会の再審議に出席した。