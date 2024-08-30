韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「궁금하다（クングマダ）」の意味は？「궁금하다（クングマダ）」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、ある気持ちを表す言葉です。いったい、「궁금하다（クングマダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみて