【モデルプレス=2024/08/30】JAEJOONG(ジェジュン)が設立したマネジメント会社・iNKODEより、新人ガールズグループ・SAY MY NAME(セイマイネーム)が10月にデビューする。8月30日、公式SNSを通して最初のメンバートレーラーも公開され、注目を集めている。【写真】ジェジュンプロデュースアイドル、おとぎ話の主人公のような清純さ◆ジェジュン手掛ける「SAY MY NAME」メンバー初公開iNKODEは公式SNSを通し、SAY MY NAMEのグル