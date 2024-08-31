【パリ時事】パリ・パラリンピック第３日は３０日、陸上が始まり、男子５０００メートル（視覚障害Ｔ１１）で、前回の東京大会２位の唐沢剣也（ＳＵＢＡＲＵ）が１４分５１秒４８で２大会連続の銀メダルを獲得した。和田伸也（長瀬産業）は４位だった。競泳男子１００メートル自由形（運動機能障害Ｓ４）決勝では、鈴木孝幸（ゴールドウイン）が２位に入り、５０メートル平泳ぎ（運動機能障害ＳＢ３）の金に続く今大会二つ目の