台風１０号は３０日午後、瀬戸内海を東へ進み、午後９時ごろ、愛媛県四国中央市付近に再上陸した。暴風域はなくなったが動きが遅く、九州や中国地方西部、四国のほか、関東や東海、近畿でも断続的に大雨となった。台風による死者は、佐賀県鹿島市の８０代男性が新たに認定されるなどし、計６人となった。気象庁は引き続き、土砂災害や低地の浸水、河川の増水に厳重に警戒するよう呼び掛けた。台風は３１日にかけて紀伊半島方面