「グッズエコノミー」で商業施設再生２次元ファンが交流求め来店28日、北京市・西単の華威大廈3階にある潮舖街。（北京＝新華社記者/呉寒氷）【新華社北京8月30日】中国の交流サイト（SNS）上ではこのところ、若者の間で「文豪ストレイドッグス（日本の漫画作品）のグッズはどこ？」「痛バッグ（好きなキャラクターのキーホルダーなどを飾り付けたバッグ）はどこに売っている？」といった、2次元（アニメや漫画、ゲーム）を巡