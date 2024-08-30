無形文化遺産「ヤシの実彫刻」に情熱を注ぐ職人中国海南省【新華社文昌8月30日】中国海南省の無形文化遺産「ヤシの実彫刻」の代表的継承者、符史瓊（ふ・しけい）さんは、50年余りヤシの実彫刻に携わってきた。幼い頃からヤシの実と切っても切れない縁で結ばれ、ヤシの実彫刻に情熱を注いでいる。ヤシの実彫刻は、ヤシの実の殻や繊維、幹の部分を材料とする伝統的な彫刻芸術で、同省の人々が長年にわたる生産・生活の中で生