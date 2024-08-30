致死率100%の高濃度酸性雨が降り出した世界を舞台に、極限状態に陥った人々の決死の脱出劇を描く極限サバイバル・スリラー『ACIDE／アシッド』が本日より公開中です。第76回カンヌ国際映画祭ミッドナイトスクリーニング部門に出品され、2024年セザール賞視覚効果賞にノミネートされた黙示録的な衝撃作が日本上陸。人、家、街、すべてを溶かしていく、超高濃度の死の酸性雨が降り出した世界を舞台に、極限状況に陥った人々のこの世