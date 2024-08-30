サッカーのJ1川崎フロンターレに所属するMF瀬古樹（26）が30日、イングランド2部ストーク移籍で合意した。移籍準備のためチームからの離脱が14日に川崎Fから発表されたが、ストーク側で選手枠の整理が必要なため最終的な移籍決定の先送りが報じられていた。スポーツ専門メディアの「アスレチック」はイングランドの移籍期間最終日となる30日にメディカルチェックを受けると報道。土壇場で契約成立の見通しとなった。