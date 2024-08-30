大相撲秋場所（9月8日初日、東京・両国国技館）で新十両昇進を果たした大青山（24＝荒汐部屋）が30日、東京都中央区の荒汐部屋で計16番の申し合い稽古を行った。幕下の申し合いから参加し、荒篤山（30＝荒汐部屋）、若碇（19＝伊勢ノ海部屋）、北勝丸（24＝八角部屋）の3人を相手に連続で10番。その後、幕内力士たちの申し合いにも参加して若元春（30＝荒汐部屋）、北の若（24＝八角部屋）、狼雅（25＝二子山部屋）、錦木（34