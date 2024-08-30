総務省は30日、マイナンバーカードでの本人確認に必要な4桁の暗証番号を、コンビニやスーパーで再設定できるようになったと発表した。これまでは自治体窓口に出向く必要があった。暗証番号は、マイナ保険証を利用する際の本人確認などに使用する。イオングループやセブン―イレブンの一部店舗では28日までに再設定できるようになっていた。今後、ほかのコンビニなどにも広げる。再設定は、スマートフォンの専用アプリで事前