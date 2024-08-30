厚生労働省厚生労働省は30日、現行の健康保険証廃止に関する意見公募に5万3028件が集まったと公表した。政府はマイナンバーカードに保険証機能を持たせたマイナ保険証の利用を促しているが、マイナカードへの懸念を訴える意見が多かったという。意見公募は5月24日〜6月22日に実施。マイナカードを持っていない人が公的医療保険の診療を受けられなくなると不安視したり、別人情報のひも付け誤りなどによる個人情報流出を心配し