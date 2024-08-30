演歌歌手の小林幸子が8月29日に自身のアメブロを更新。共演者からもらったものについてつづった。【映像】“ラスボス”小林幸子、大胆ミニスカギャル姿に反響小林は「一昨日のテレビ収録で、皆さんから頂きました」として、もらったものの写真を投稿。「アンミカちゃんから、日めくりカレンダー面白くてそして為になる、アンミカちゃんの言葉ありがとう」「IKKOちゃんからは、いつもお手紙と沢山のお化粧品以前頂いた洗