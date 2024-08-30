自民党に所属していた堀井学元衆院議員、広瀬めぐみ元参院議員が「政治とカネ」で立件されたことを受け30日、立憲民主党から自民の「体質」を問題視する発言が相次いだ。【写真で振り返る】エッフェル塔、家宅捜索…広瀬氏の歩み泉健太代表は30日の記者会見で「ルールを軽々と無視することが頻繁に起きているのが自民党だ」と批判した。「自民党の体質はかなり幅広く浸透してしまっている」とも語った。野田佳彦元首相も記者