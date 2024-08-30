徳島地方気象台によりますと、8月29日午後6時半ごろ徳島県北部に線状降水帯が発生しました。上板町付近ではレーダーによる解析で午後6時30分までの1時間に約110ミリ、また鳴門市付近では午後6時50分までの1時間に約120ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。このため気象庁は、記録的短時間大雨情報を発表しました。（大江実結記者）「鮎喰川が増水しています」いっときの激しい雨はやんだものの、道のすぐ脇まで水位が