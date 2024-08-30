中国で8月29日は21回目の「全国測量・地図法宣伝日」です。自然資源部によりますと、中国は全国の衛星測位基準点網の構築をすでに完了し、全国統一の測量・地図基準点サービスプラットフォームを構築し、高精度航法測位サービスや北斗衛星測位システムの規模応用と産業の発展を持続して健全に進めています。衛星測位基準点は高精度な測位を実現するインフラで、主に衛星測位信号を通じて観測、回送、計算を実施することで高精度な