中国の金市場は、これまで「追随者」だった立場から「リーダー」へと進化しており、今後さらに世界で大きな役割を果たすことが期待されている。中国メディアは世界の主要鉱山会社で構成する組織のトップの見方を紹介して、こう報じた。中国通信社(CNS)が引用したのは、ワールドゴールドカウンシル（WGC）のCEO（最高経営責任者）デビッド・テイト氏の発言。WGCは1987年に世界の主要金鉱山会社40社がメンバーとなって設立された非営