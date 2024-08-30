スマート船舶システムを搭載した自己昇降式自走洋上風力発電施工プラットフォーム「港航平5」の引き渡しセレモニーが28日、中国船舶グループの青島海西重機で行われた。新華網が伝えた。「港航平5」は、長さ135メートル、幅50メートル、最大作業深度70メートル、最大吊り上げ荷重は1800トンとなっている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）