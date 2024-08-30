台風10号の接近に伴い、東海地方のレジャー施設やイベントも影響を受けています。プロ野球では、30日からバンテリンドームナゴヤで予定していた『中日対DeNA』の3連戦が中止になりました。3連戦全てが台風で中止になるのは、ドームでは今回が初めてだということです。レジャー施設では、三重県桑名市の『ナガシマスパーランド』と『なばなの里』が9月1日まで臨時休業になりました。三重県鈴