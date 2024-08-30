ノルウェーのサルプスボリは30日、ハンザ・ロストックのアイスランド代表FWスヴェイン・アーロン・グジョンセン(26)を完全移籍で獲得したことを発表した。契約期間は2026年6月30日までの2年間となる。その名の通り、バルセロナやチェルシーなどで活躍したアイスランド代表の英雄でもあるエイドゥル・グジョンセン氏を父にもつスヴェインは、自身初ノルウェーでのプレーとな流。バルセロナのユースにも所属していたグジョンセンは、