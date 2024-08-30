歌手のオーイシマサヨシこと大石昌良(44)が、自身のXを更新。世界最大のイベントに高級車で会場入りしたことが話題になっている。大石は、「ほんとはチャリで来る予定だったのですがマネージャーさんに止められました ポルシェで来た」とコメント。30日から開催の世界最大のアニソンイベント「Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-」（アニサマ）に出演する大石は、自転車で会場入りつもりだったが、車での移動に変更。ポルシ