県は30日、2回目の災害対策本部会議を開きました。会議では災害への対応の状況などについて報告されました。(塩田知事)「関係機関と緊密に連携し、被害状況の迅速な把握と災害応急対策に全力で取り組んでください」塩田知事は県民の安心安全な生活を守る観点からしっかり取り組んでほしいと職員に指示しました。また、県民に向け、「これからも災害や豪雨が発生しやすい時期が続くので日ごろから避難場所や避難経路などを確認