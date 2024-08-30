台風10号の影響で運休となっていた交通機関も次第に動き始めています。海の便は桜島フェリー30日朝から運航を再開し、待ち望んでいた人たちが続々とフェリーから降りて来ました。(フェリーを利用する人)「やっと普通に戻る。ないと困る」鴨池垂水フェリーも臨時ダイヤで運航を再開しました。鹿児島市内の路線バスは全て正午には運行を再開、市電は午後1時に再開しました。(バスを利用する人)「他に