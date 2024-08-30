立憲民主党の代表選をめぐり、党内の最大グループ「サンクチュアリ」は、立候補を表明している枝野前代表を支援することに決めました。立憲民主党近藤昭一 サンクチュアリ会長「枝野さんの政策が最も近いということでありまして、枝野さんを『基軸』に、全力をもって支えていこうと。こういう結論に至った」立憲民主党の国会議員およそ30人が所属する党内最大のグループ「サンクチュアリ」は30日、グループの総会を開きまし