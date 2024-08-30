◇パ・リーグロッテーソフトバンク（2024年8月30日ZOZOマリン）ロッテの安田尚憲内野手（25）が30日、ソフトバンク戦（ZOZOマリン）に「8番・三塁」で先発出場。2回の第1打席で中越え二塁打を放ち、先制点を挙げた。2回2死一塁、カウント1−1からの3球目、ソフトバンク・有原の変化球をフルスイング。打球は右中間を破る二塁打となり、一塁走者・佐藤都が激走して生還し、先制点を奪った。「1軍に上がってきて1発目の